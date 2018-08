„Ems horchte auf“ mit Schrottrock & Friends

Die Schrottrocker feierten mit zahlreichen Gästen und viel Publikum ihr 21-jähriges Jubiläum

Hohenems. Mit einem fulminanten Konzertabend ging am vergangenen Samstag die Sommer-Konzertreihe „Ma trifft sich z´Ems“ zu Ende. Am kommenden Samstag wird noch die wegen Schlechtwetter abgesagte Veranstaltung „Feurige Rhythmen“ mit der Azucar Cubana Band und Salsatänzer(inne)n nachgeholt.

„Wir veranstalten nur alle drei bis vier Jahre Konzerte, das sind dann aber größere Events“, erklärte Richard Leopold, der zusammen mit Stani Fenkart, Arnold Amann und Hardy Fenkart seit 21 Jahren die Rockband „Schrottrock“ bildet. Seit 2005 haben die Emser Altrocker auch ein eigenes Vereinslokal in der Furchgasse, in dem jährlich etwa sieben bis acht Konzerte mit heimischen Bands und internationalen Künstlern (etwa Adam Bomb aus Seattle, Washington) stattfinden.

Legendär sind etwa die Schuttrock-Konzerte, die viermal in Folge in Schuttannen mit vielen Gästen aus der Vorarlberger Musikszene über die Bühne gingen oder „Magic Rocks“ im Rhomberg-Steinbruch. Ein besonderes Ereignis war auch das Abschlusskonzert des Weltrekords von Jeff Aug im März 2012, bei dem der US-Gitarrist neun Konzerte in neun Ländern innerhalb von 24 Stunden gab und das von den Schrottrockern im Löwen ausgerichtet wurde. Schon damals waren Sabine Bader, Dieter Klien und Simon Inama als Friends of Schrottrock mit auf der Bühne.