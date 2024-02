Ems-Hockeyladies mit erstem Auswärtserfolg

Im letzten Spiel des Grunddurchganges sicherten sich die Damen des SC SAMINA Hohenems in Innsbruck einen 3:2-Sieg nach Verlängerung.

Hohenems. Am vergangenen Samstag endete für die Steinbock-Ladies in der Tiroler Landeshauptstadt der Grunddurchgang bei der ersten Teilnahme an der Damen-Eishockey-Bundesliga 2. Die Hockeydamen aus Hohenems feierten bei den Red Angels Innsbruck den ersten Auswärtssieg.

Extrem engagierte Leistung der Emser Hockeydamen

Die Innsbrucker Angels starteten gleich von der ersten Sekunde mit ordentlich Druck ins Spiel und Routinier Tanja Knoll sorgte bereits nach 45 Sekunden für die 1:0-Führung der Gastgeberinnen. Die Hohenemser Damen aber keineswegs schockiert, fanden in weiterer Folge sehr gut ins Spiel und nach einer extrem engagierten Leistung erzielte Veronika Watzke den 1:1-Ausgleich. In der TIWAG-Arena entwickelte sich ein munteres hin und her mit Chancen auf beiden Seiten. HSC-Torfrau Rosalie Eberle zeigte sich wieder in Bestform und ließ vorerst keinen weiteren Gegentreffer zu.

Offener Schlagabtausch in der Tiroler Landeshauptstadt

Die Emser Damen weiterhin mit starker Mannschaftsleistung, belohnte sich im Mittelabschnitt mit der Führung durch Lucia Bereta (33.). Es folgte ein offener Schlagabtausch, doch Tore gab es im zweiten Drittel keine mehr. Im Schlussabschnitt bekamen die Innsbruckerinnen wieder mehr Spielanteile und Julia Föger nutzte eine Chance zum 2:2-Ausgleich (48.). Hohenems verteidigte in der Schlussphase die Angriffe der Angels erfolgreich und so ging es mit dem 2:2 in die Overtime.

Finalturnier im Kitzbüheler Sportpark