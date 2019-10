Ems-Hockey zog Bilanz

Der Hohenemser Schlittschuh-Club lud am vergangenen Freitag zu seiner diesjährigen Jahreshauptversammlung.

HSC Obmann Michael Töchterle eröffnete die Jahreshauptversammlung mit einem Dank an alle Helfer, Freunde und Sponsoren des Vereines. In seinem Rückblick präsentierte der Vereinschef die Highlights des abgelaufenen Jahres und bilanzierte dabei einen weiteren Wachstum des Schlittschuh-Clubs in der Nibelungenstadt. Auch Sportchef Heimo Lindner gab im Anschluss einen kurzen Rückblick über die abgelaufene Saison, in welcher sowohl die erste, wie auch die zweite Mannschaft den Meistertitel zu verteidigen hatte. Bekannterweise mussten sich aber beide Teams bereits vor dem Finale in den Urlaub verabschieden und so gingen die Vorbereitungen auf die neue Saison schon frühzeitig los. Sowohl in der ersten Kampfmannschaft, wie auch im VEHL Team wird dabei in der neuen Spielzeit wieder ein starkes Team an den Meisterschaften teilnehmen.