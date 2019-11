Ems-Hockey weiter mit weiÃŸer Weste

Der HSC blieb auch im Topspiel der Runde ungeschlagen und überahm somit die Tabellenführung in der Tiroler Landesliga.

Das Spiel von Beginn sehr schnell und körperbetont – die zwingenden Torchancen blieben aber aus und so dauerte es bis zur 13. Minute ehe Julian Grafschafter die Hausherren mit einem schönen Treffer mit 1:0 in Führung brachte. Dann ging es schnell – zwei Minuten später der ehemalige Bulldogs Stürmer Alexander Feichtner mit dem 1:1 Ausgleich und nochmals 24 Sekunden später sorgte Christian Messner für die erneute Führung der Emser. Noch vor der ersten Pause brachte Roman Scheiber die Gastgeber noch mit 3:1 in Führung.

Am Ende konnten die Emser die knappe Führung aber halten und Routinier Thomas Auer machte fünf Minuten vor Spielende mit einem wunderbaren Treffer alles klar. Mit dem 6;4 Erfolg blieben die Emser als einziges Team in der Meisterschaft ungeschlagen und übernahmen damit auch die Tabellenführung der Tiroler Landesliga. „Es war ein hartumkämpfter Sieg, aber das Team hat sich diesen am Ende verdient. Die Tore sind zum richtigen Zeitpunkt gefallen und wir sind über die drei Punkte glücklich“, so HSC Coach Heimo Lindner nach dem Spiel. MIMA