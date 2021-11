Ems-Hockey weiter auf Erfolgsspur

Der SC Hohenems feierte am Dienstag in der Ö-Eishockey Liga den sechsten Sieg im sechsten Spiel und bleibt klarer Spitzenreiter.

Weiter ging es für die Cracks von Coach Bernd Schmidle am Dienstag mit dem Duell gegen die Kufstein Dragons. Zwar mussten beide Teams verletzungsbedingt einige Leistungsträger vorgeben, nichtsdestotrotz sahen die Zuseher in Kufstein eine enge und hochklassige Begegnung. Auf Tore mussten die Eishockeyfans aber auch lange Zeit warten – erst im letzten Drittel brachte HSC Verteidiger Patric Scheffknecht die Emser mit einem schönen Treffer mit 1:0 in Führung. Dieses Tor gab dem HSC Team den nötigen Aufschwung und Kainz und Co. übernahmen in weiterer Folge das Kommando auf dem Eis. Die Vorentscheidung im Spiel in der 56. Minute – erneut war es Patric Scheffknecht der den Puck zur 2:0 Führung im Kufsteiner Tor versenkte. Die Dragons mit toller Moral konnten durch Sappl zwar noch auf 1:2 verkürzen, doch am Ende reichte es für die Emser zum sechsten Sieg im sechsten Spiel.