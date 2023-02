Ems-Hockey unter Druck

Im Rückspiel des ÖEL-Viertelfinale müssen die Cracks des SC SAMINA Hohenems am Samstag gegen Althofen zwei Tore aufholen.

Dabei waren die Hohenemser am vergangenen Samstag im ersten Spiel in Althofen überlegen und hatten deutlich mehr Tormöglichkeiten. Doch Althofen-Keeper Horn präsentierte sich in bester Form und parierte 42 von 44 Schüssen. „Althofen war im ersten Spiel hochmotiviert und wollte diesen Sieg mehr als wir. Außerdem ist ihr Goalie der Beste der Liga“, so HSC-Coach in einer Kurzanalyse zum ersten Spiel. Die Kärntner zeigten sich im ersten Spiel auch kaltschnäuziger und bei 25 Torschüssen gelangen den Rhinos vier Treffer. Dazu reisen die Althofener mit einem richtigen Playoff-Gefühl ins Ländle, absolvieren die Kärntner in dieser Woche auch das Halbfinale der Kärntner AHC Division 1 gegen Spittal. Die erste Partie am Dienstag gewann Althofen mit 10:0.