Ems-Hockey trifft auf die KSV Kängurus

Bereits am kommenden Samstag starten die Cracks des HSC ins Halbfinalduell gegen Kapfenberg.

Hohenems . Im Viertelfinale konnten sich die Emser am Ende klar gegen die Gmunden Sharks durchsetzten, wie auch HSC Sportvorstand Heimo Lindner sieht: „Ich denke wir waren in beiden Spielen das bessere Team, hatten aber aufgrund fehlender Spieler Anpassungsschwierigkeiten. Alles in allem aber ein verdienter Aufstieg und nun richtet sich der Fokus schon auf die verbleibenden Wochen und natürlich dem ersten Spiel im Halbfinale“, so Lindner.

Gespielt wird wiederum im Champions-Hockey-League-Modus – heißt konkret ein Hin- und Rückspiel und das bessere Teams beider Spiele steigt ins Finale auf. Das erste Spiel findet am kommenden Samstag, 26. Februar in Leoben statt, bevor es dann eine Woche später am 5. März im Emser Herrenried um das Finalticket geht. Beim Heimspiel in Hohenems wartet dann auf die Fans auch ein tolles Rahmenprogramm – u.a. mit der Verlosung der Tombola unter notarieller Aufsicht und einer Spendenübergabe an die Kinderhilfsorganisation Stunde des Herzens. Lose für die Tombola können dabei noch bis kurz vor der Verlosung gekauft werden und es warten zahlreiche tolle Preise. Dazu sorgt DJay Rome für Stimmung und im Clubheim steigt nach dem Spiel die legendäre Aftergame-Party. MIMA