Ems-Hockey stellt sich der Zukunft

Der Hohenemser Schlittschuh Club bündelt Synergien und wächst zu einem der größten Eishockey-Amateurvereine Österreichs.

Vor allem aufgrund der erfreulichen Entwicklung und des stetig anhaltenden Wachstums des Vereines in den letzten Jahren, mussten die Vereinsverantwortlichen des HSC immer mehr feststellen, dass zeitliche Kapazitätsgrenzen erreicht wurden und somit auch nicht mehr das gesamte vorhandene große Potenzial ausgeschöpft werden kann. Aus diesem Grund wurde in den letzten Wochen und Monaten in zahlreiche Gesprächen die Integration des VEHL Vereins Unatic Kings in den SC Hohenems beschlossen. Damit wächst nicht nur die Struktur und das Funktionärsteam in Hohenems erheblich an, auch rund 50 aktive Eishockeyspieler werden in den Verein integriert.