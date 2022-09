Ems-Hockey startete in die neue Eiszeit

Am Wochenende bat HSC-Headcoach Bernd Schmidle das Emser-Hockey-Team zum ersten gemeinsamen Eistraining.

Voll motiviert bereiten sich die Emser Hockey-Cracks auf die neue Saison in der dritten österreichischen Liga vor. Dazu konnte auch der Spielerkader trotz wenig Veränderungen mit der Verpflichtung von EBEL-Champion David Slivnik und Karlo Skec aus der Alps Hockey-League noch verstärkt werden. „Meiner Meinung nach wurde das Team durch die Neuzugänge wiederum verstärkt. Da ich aber die Neuzu- bzw. Abgänge der gegnerischen Teams nicht kenne, kann ich deren Stärke nicht einschätzen. Dies wird sich in der ersten Runde zeigen“, so Ems-Trainer Schmidle zur neuen Saison.

In der vergangenen Saison der Ö-Eishockeyliga konnte der SC Hohenems den Grunddurchgang klar dominieren und mit einer weißen Weste beenden. Umso größer war dann die Enttäuschung über das Ausscheiden im Halbfinale. „Mit diesen Erfahrungen aus der ersten ÖEL-Saison bereiten sich unsere Cracks nun seit Anfang Juni intensiv auf die bevorstehende Spielzeit vor und das Ziel ist es, das letzte Spiel der Saison zu spielen“, so HSC-Sportchef Michael Unterberger.

Besonders erfreut zeigen sich die Emser auch, dass die VEU als zweites Ländle Team neu mit an Bord ist und den Eishockeyfans damit weiterhin attraktives Eishockey auf sehr hohem Niveau geboten werden kann. Neben den intensiven Trainingseinheiten wartet auch ein anspruchsvolles Testspielprogramm auf Kainz und Co. Das erste Vorbereitungsspiel zur neuen Saison steigt dabei bereits am kommenden Wochenende – am Sonntag, 18. September geht es für die Emser zu den Riverkings nach Landsberg, eine Woche später am 23. September geht es nach Pfaffenhofen. Auftakt in die neue Saison der Ö-Eishockey-Liga ist Mitte Oktober. MIMA