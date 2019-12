Ems-Hockey siegte auch im Nachtrag

Mit einem 7:4 Erfolg im Nachtragspiel beim EhC Mils baute der SC Hohenems seine Tabellenführung in der Tiroler Landesliga aus.

Hohenems. Die Emser starteten dabei wie gewohnt druckvoll ins Spiel und gingen bereits in der zweiten Minute durch Roman Scheiber mit 1:0 in Führung. In der neunten Minute konnten die Tiroler durch Michael Bonetti im Powerplay noch zum 1:1 ausgleichen, doch in weiterer Folge hatten die Emser mehr Spielanteile und nutzten ihre Möglickeiten auch eiskat aus – zweimal Lukas Fritz und einmal Julian Grafschafter sorgten so für die 4:1 Führung des HSC nach dem ersten Drittel.

Ems spielte Spiel nach Hause

Das Spiel blieb im weiteren Verlauf, bei einem leichten Chancenplus für die Steinböcke, offen. Auf einen Treffer von Mils fanden Kainz und Co. stets die passende Antwort und so setzte Roman Scheiber in der 58. Minute mit dem 7:4 Emty-net Goal den Schlusspunkt des Eishockeyabends in Mils.

Heimspiel vor Weihnachten

Der HSC blieb damit auch im sechsten Spiel der Saison ungeschlagen und führt die Tabelle in der Tiroler Landesliga klar an. Bereits am kommenden Samstag, 21.12., kommt es zum letzten Spiel vor Weihnachten – zu Gast im Eisstadion Herrenried ist der EHC Weerberg – Spielbeginn ist um 17.30 Uhr. MIMA