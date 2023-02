Ems-Hockey nach Eishockey-Krimi im ÖEL-Halbfinale

Der SC SAMINA Hohenems setzte sich gegen den 1. EHC Althofen nach einem spannenden Spiel mit 4:1 und dem Gesamtscore von 6:5 durch.

Dementsprechend startete das Hohenemser Team auch gleich mit viel Druck ins Spiel und versuchte gleich von Beginn das Kommando auf dem Eis zu übernehmen. Aber auch die Gäste aus Kärnten versteckten sich nicht und so entwickelte sich ein spannendes und flottes Spiel. Hohenems agierte in den ersten 20 Minuten mit einigen guten Chancen überlegen, konnte den Kärntner Schlussmann aber nicht bezwingen und so ging es ohne Tore in die erste Pause.

So ging es dann auch in den Schlussabschnitt und die Emser drückten nun auf die Entscheidung. In der 44. Minute wehrte Althofen-Keeper Horn einen Schuss von Christian Haidinger nur ab und Johannes Hehle setzte energisch nach und brachte die Scheibe zum 3:0 über die Linie. Der HSC zu diesem Zeitpunkt erstmals im Halbfinale und nun wollten die Hausherren die Entscheidung im Spiel. In der 51. Minute scorte HSC-Kapitän Pascal Kainz im Nachsetzen zum 4:0 und sorgte so für die vermeintliche Vorentscheidung. Doch nur 40 Sekunden später traf Schettina zum 1:4-Anschluss für die Kärntner Rhinos und machte das Spiel nochmals spannend. In der Schlussphase machte bei den Rhinos Keeper Horn für eine sechsten Feldspieler Platz, doch der HSC konnte den Vorsprung über die Zeit spielen und zog mit dem Gesamtscore von 6:5 ins Halbfinale ein. „Der gegnerische Tormann hat sein Team lange Zeit im Spiel gehalten. Aber aus meiner Sicht waren wir in beiden Spielen die besseren Mannschaft und konnten uns schlussendlich durchsetzen“, so HSC-Coach Bernd Schmidle nach dem Spiel. In der Runde der letzten Vier wartet im Kracher nun die Kapfenberger SV auf die Emser. Das erste Spiel gegen die Kängurus steigt bereits am kommenden Samstag, 25. Februar in Hohenems. MIMA