Ems-Hockey mit Siegen und Niederlagen

Alle Teams des SC Hohenems waren am vergangenen Wochenende im Einsatz und konnten mit guten Leistungen überzeugen.

Hohenems. Nach der coronabedingten Zwangspause in den verschiedenen Ligen waren die Cracks des SC Hohenemes am vergangenen Wochenende wieder im Großeinsatz. Ob in der Vorarlbergliga oder in der bundesligaüberschreitenden Ö-Eishockey Liga wurde wieder gespielt.

Zehnter Sieg im zehnten Spiel

In der Ö-Eishockey Liga konnte die erste Mannschaft des HSC die weiße Weste behalten und feierte einen knappen 4:2 Heimerfolg gegen die Kundl Crocodiles. Dabei startete das Spiel im Eisstadion Herrenried gleich mit einem Torfestival und nach sechs Minuten leuchtete bereits eine 3:2 Führung für die Hausherren von der Anzeigentafel. Fabian Mandlburger, Thomas Auer und Johannes Hehle sorgten für die Führung der Steinböcke. Die Emser auch in weiterer Folge mit einem Chancenplus und im Schlussdrittel sorgte Martin Grabher-Meier mit dem 4:2 für die Entscheidung. Der SC Hohenems feierte damit im zehnten Spiel der österreichischen dritten Liga den zehnten Erfolg. Lange Zeit zum Verschnaufen bleibt den Emser Cracks aber nicht – bereits am Mittwoch, 22.12., geht es mit dem nächsten Spiel in der Ö-Eishockey Liga weiter. Zu Gast im Hohenemser Herrenried sind dann die Kufstein Dragons – Spielbeginn ist um 19 Uhr.

Erfolg auch für die zweite Emser Mannschaft