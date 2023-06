Ems-Hockey mit neuem Trainer

Beim SC SAMINA Hohenems übernimmt wiederum ein ehemaliger Spieler der großen VEU-Dynastie den Trainerposten.

Hohenems. Nach Bernd Schmidle in den vergangenen Saisonen konnte der HSC mit dem Feldkircher Thomas Sticha einen weiteren ehemaligen Euroligachampion als Trainer gewinnen. Auch die Position des Co-Trainers und Team-Managers wurden besetzt.

Schwitzen für die kommende Saison

Während die Hockeycracks beim Sommertraining bereits für die bevorstehende Saison schwitzen, wird im Hintergrund mit Hochdruck an der neuen Mannschaft gearbeitet. Mit Thomas Sticha kommt nun ein Trainer in die Nibelungenstadt, welcher in seiner aktiven Zeit mit Feldkirch in den 90er Jahren alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gab. Nach dem Ende seiner Karriere widmete sich Thomas Sticha vor allem dem Nachwuchs in Feldkirch und war in der vergangenen Saison auch als Headcoach der VEU Feldkirch in der Ö-Eishockeyliga tätig.

Titel ist das Ziel

In der kommenden Saison wird Sticha nun an der Hohenemser Bande stehen. „Die Aufgabe beim HSC hat mich natürlich sehr gereizt und ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Vor allem die Arbeit mit den erfahrenen Spielern wird einen großen Unterschied machen, aber wie gesagt, ich freue mich sehr auf diese Aufgabe“, so der Feldkircher. Stichas großer Vorteil dabei, dass er natürlich die Liga und die Spieler aus der Vorsaison kennt. „Gerade mit den älteren Spielern in Hohenems habe ich früher noch zusammengespielt, als diese noch jung waren“. Auch die Zielsetzung für die kommende Saison in der Ö-Eishockeyliga ist ganz klar. „Ich komme nicht nach Hohenems, um am Ende um Platz drei zu spielen. Ich denke mit dieser Mannschaft werden wir wieder um den Titel mitspielen können“, gibt Sticha die Richtung schon klar vor.

Co-Trainer und Team-Manager