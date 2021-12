Ems-Hockey mit drei Punkten unterm Weihnachtsbaum

Im letzten Spiel vor Weihnachten in der Ö-Eishockey Liga feierte der SC Hohenems einen 7:1 Heimerfolg gegen die Kufstein Dragons.

Dabei starteten beide Teams wie erwartet engagiert und mit hohem Tempo in das Spiel. So ergaben sich auch auf beiden Seiten immer wieder gute Möglichkeiten, doch sowohl Matthias Fritz im Tor des HSC, wie auch Patrick Fuchs auf Seiten der Tiroler, konnten sich immer wieder auszeichnen und ihren Kasten sauber halten. Dazu nutzten die Kufsteiner auch zwei Überzahlmöglichkeiten nicht und so ging es mit einem torlosen 0:0 in die erste Pause. In gleicher Tonart ging es dann auch im Mittelabschnitt weiter. Beide Teams sehr engagiert und in der 24. Minute erkämpften sich die Emser hinter dem Tor die Scheibe und Johannes Hehle mit einem idealem Pass auf den freistehenden Lukas Fritz, der zum 1:0 für den HSC einschießen konnte. In der 31. Minute ein Powerplaytreffer zum 2:0 durch Julian Grafschafter, ehe die Tiroler mit dem nächsten Angriff durch Marcel Bruimann zum 1: 2 Anschluss trafen. Mit dieser knappen Führung für den HSC ging es dann auch in die zweite Pause.