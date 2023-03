Ems-Hockey kämpft um den Titel in der VEHL3

In der dritten Vorarlberger Eishockey-Landesklasse steigt am Samstag das erste Finalduell zwischen dem SC SAMINA Hohenems und dem EHC Montafon.

Hohenems . Auch in der VEHL3 geht die Meisterschaft in die entscheidende Phase und das dritte Team des SC SAMINA Hohenems konnte sich im Halbfinale gegen den EC Riedsee klar durchsetzen. In der Finalserie treffen die Steinböcke nun auf den EHC Montafon.

Dabei trafen Hohenems und die Montafoner im Grunddurchgang bereits zweimal aufeinander – beides Mal gingen die Steinböcke als Sieger vom Eis. Aber das Play-off hat seine eigenen Gesetze und die Serie beginnt bei Null. Das Emser Team zeigt sich aber zuversichtlich und will die siegreiche Serie gegen die „Montis“ fortsetzen. Das erste Spiel in der Best-of-three Finalserie zwischen dem SC SAMINA Hohenems und dem EHC Montafon steigt dazu am kommenden Samstag, 4. März um 17 Uhr im Emser Herrenriedstadion. Die weiteren Termine sind am 10. März um 19 Uhr in Schruns und falls notwendig am 17. März um 19.30 Uhr nochmals in Hohenems. MIMA