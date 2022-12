Ems-Hockey im Schlagerspiel erfolgreich

Der SC SAMINA Hohenems feierte im Schlagerspiel der Runde gegen die Kufstein Dragons einen knappen 3:2-Erfolg.

Das Spiel in der Kufstein Arena startete dabei gleich mit einer kalten Dusche für die Hausherren. Martin Grabher Meier schnappte sich nach dem ersten Puckeinwurf die Scheibe und erzielte mit einem Sololauf nach genau 13 gespielten Sekunden das 1:0 für die Steinböcke. In weiterer Folge entwickelte sich eine offene Partie und Kufstein versuchte in der Offensive Akzente zu setzen. Aber auch die Emser hatten einige gute Möglichkeiten und eine dieser Chancen verwertete erneut Martin Grabher Meier in 16. Minute aus dem Slot zum 2:0 für Hohenems.