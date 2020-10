Ems Hockey im Großeinsatz

Die Teams des HSC waren am vergangenen Wochenende wieder im ganzen Land im Einsatz.

Hohenems . Während sich die erste Mannschaft des SC Hohenems intensiv auf den Start in der neuen Super League vorbereitet, ging es für die zweite Mannschaft in einem Test erstmals um Tore. Auch die Nachwuchscracks der Emser waren bei den verschiedenen Turnieren im ganzen Land unterwegs.

Die weiteste Fahrt hatten dabei die U13 Cracks des HSC und mussten nach Schruns. Dort wartete mit dem U15 Team der Montafoner auch gleich ein starker Gegner auf die Youngsters von Coach Patrick Kalb. In den „Zirkuszeltern“ vom Montafon konnten die jungen Steinböcke aber gut dagegenhalten, mussten sich am Ende aber dem „übermächtigen“ Gegner geschlagen geben. Ins Dornbirner Messestadion zu den Alterskollegen der Bulldogs ging es am Sonntag Nachmittag für die U11 Cracks der Emser, während die U7/U9 Kids in der Feldkircher Vorarlberghalle im Einsatz waren. Und das wichtigste am Ende vom Wochenende war, ganz egal ob Sieg oder Niederlage, dass die Hockeykids mit vollem Spaß und Einsatz dabei waren.