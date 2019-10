Ems-Hockey hat Kader komplett

Mit dem Verteidiger Sandro Schadl komplettiert der HSC seinen Kader für die kommende Saison.

Sandro Schadl lernte dabei sein Handwerk bei der VEU und auch in der Red Bull Academy in Salzburg. In der Vergangenheit hatte der 18-jährige jedoch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und der HSC bietet Schadl nun eine Plattform, auf welcher er sich wieder für höhere Aufgaben empfehlen kann. „Ich finde meine Stärken liegen im Defensivspiel im eigenen Drittel und im Körperspiel“, so der gebürtige Feldkircher. Auch HSC Headcoach und Sportchef Heimo Lindner freut sich über den Neuzugang bei den Steinböcken: „Sandro ist noch jung, er arbeitet jeden Tag sehr hart, was uns für die Zukunft sehr positiv stimmt. Wir freuen uns sehr mit Sandro einen jungen, hoffnungsvollen Spieler für die Zukunft an Board zu haben“.