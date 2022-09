Ems-Hockey feierte Turniersieg

Die Cracks des SC Hohenems konnten das Wochenende mit dem Sieg beim VEU-Einladungsturnier erfolgreich abschließen.

Hohenems. Die Vorbereitungen zur neuen Saison in der Ö-Eishockey Liga sind beim SC Hohenems in vollem Gange und so standen am Wochenende gleich drei Spiele innerhalb von drei Tagen auf dem Testspielprogramm.

Knappe Niederlage in Bayern

Den Auftakt machte dabei am Freitag Abend das Spiel bei den Eishogs in Pfaffenhofen. Die Emser starteten sehr gut ins Spiel gegen die Bayern und gingen im ersten Drittel durch Lukas Fritz mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber glichen dann im Mittelabschnitt allerdings zum 1:1 aus und so blieb es auch im letzten Drittel noch spannend. Im Schlussabschnitt sorgte der Emser Neuzugang David Slivnik zwar noch für den zweiten HSC-Treffer, doch zwei weitere Tore der Bayern brachten diesen am Ende den knappen 3:2-Heimerfolg.

Erfolg gegen die Dragons

Keine 24 Stunden nach dem Testspiel in Pfaffenhofen ging es für Kainz und Co. bereits mit dem Halbfinalspiel gegen Kufstein beim VEU-Einladungsturnier in der Vorarlberghalle weiter. Zwar war es für die Tiroler das erste Testspiel in der Pre-Season, trotzdem entwickelte sich ein flottes Spiel mit guten Aktionen. Die Emser, vor allem Offensiv, allerdings mit den besseren Aktionen und so sicherte sich der HSC am Ende auch einen 4:0-Erfolg und den Einzug ins Finale.

Offenes Spiel gegen Kängurus

Im Endspiel kam es zur Neuauflage des Halbfinales aus der vorigen Saison in der Ö-Eishockey Liga zwischen dem SC Hohenems und den Kapfenberg Kängurus. Die Steirer waren dabei von Beginn hellwach und gingen schnell mit 2:0 in Führung. Kapfenberg, im ersten Drittel das bessere Team auf dem Eis, führte zur ersten Pause auch verdient mit 3:1. Hohenems fand im Mittelabschnitt immer besser ins Spiel und es gelang den Vorarlbergern das Spiel von Kapfenberg frühzeitig zu stören. Auch im Abschluss waren die Steinböcke erfolgreich und glichen so bis zur zweiten Pause zum 3:3 aus. Marcel Wolf brachte die Emser im Schlussabschnitt frühzeitig in Führung, das Spiel blieb aber bis zum Schluss völlig offen. Erst Sekunden vor der Schlussirene sorgte Thomas Auer mit seinem Treffer ins leere Steirer Tor für den 5:3-Erfolg des SC Hohenems und somit den Turniersieg beim VEU-Einladungsturnier. MIMA

1. VEU-Einladungsturnier Feldkirch

Halbfinale:

SC Hohenems – HC Kufstein Dragons 4:0

VEU Feldkirch – KSV Eishockey 1:6

Spiel um Platz 3:

VEU Feldkirch – HC Kufstein Dragons 4:7