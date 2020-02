Ems-Hockey bereit fÃ¼rs Play-off

Der HSC feierte im 14. Spiel der Tiroler Landesliga den 13. Sieg

Hohenems. Mit dem Spiel bei den Telfs Knights endete für das Team des SC Hohenems am Samstag der Grunddurchgang in der Tiroler Landesliga. Kainz und Co. sicherten sich dabei auch im letzten Spiel einen vollen Erfolg.

Klare Verhältnisse in der Icesport Arena

Dabei übernahmen die Emser auch in der Icesport Arena von Telfs von Beginn das Kommando auf dem Eis. Die 1:0 Führung der Steinböcke durch Marcel Wolf konnten die Tiroler noch im ersten Drittel ausgleichen. Im Mittelabschnitt zogen die Emser durch Tore von Scheiber, Kainz und Wolf aber auf 4:1 davon und sorgten so für eine Vorentscheidung. Turbulente Schlussphase dann in Telfs und in den letzten zehn Minuten fielen noch weitere fünf Treffer – für die Vorarlberger netzten Fussenegger, Scheiber und Fritz ein und sorgten so für den klaren 7:3 Erfolg in Telfs.

Über 100 Tore für den HSC

Damit beendeten die Emser mit dem 13. Sieg im 14. Spiel den Grunddurchgang souverän auf dem ersten Platz. Zudem zeigte sich die HSC Offensive weiterhin in Torlaune und so durchbrachen Wolf und Co. als einziges Team die Hundertermarke im Grunddurchgang – den Jubiläumstreffer erzielte dabei Marcel Wolf. Weiter geht es für die Steinböcke nun im Viertelfinale, erneut gegen die Telfs Knights. Das erste Spiel steigt bereits am kommenden Samstag, 8. Februar im Eisstadion Hohenems – Spielbeginn ist um 17.30 Uhr. MIMA