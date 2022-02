Ems Hockey bereit für Play-offs

Mit einem souveränen 8:0 Erfolg gegen die Kundl Crocodiles beendete der SC Hohenems den Grunddurchgang in der Ö-Eishockey Liga.

Im letzten Spiel des Grunddurchganges musste HSC Coach Bernd Schmidle dabei zahlreiche Stammkräfte vorgeben und die Steinböcke liefen mit gerade mal 12 Feldspielern gegen die Crocodiles im Emser Herrenriedstadion ein. Trotzdem starteten die Hausherren gleich von Beginn druckvoll ins Spiel und konnten sich bereits in den ersten Minuten gute Möglichkeiten erarbeiten. Das 1:0 im Powerplay durch Matthias Fussenegger in der fünften Minute brachte den Emsern auch die verdiente Führung. Es entwickelte sich in weiterer Folge ein flottes Spiel mit Vorteilen für die Emser und so sorgten Liga Topscorer Martin Grabher-Meier und Lukas Fritz noch im ersten Drittel für die klare 3:0 Führung der Gastgeber.

Mit dem 19. Sieg im 19. Spiel sicherten sich die Emser damit ganz klar den Sieg in der Gruppe West der Ö-Eishockey Liga und treffen im Play-off Viertelfinale auf den dritten der Gruppe Nord/Ost, die Sharks aus Gmunden. Das erste Spiel findet dabei bereits am kommenden Samstag, 12. Februar in der Eishalle in Gmunden statt und der Verein bietet dazu eine Fanfahrt nach Oberösterreich an. Das Heimspiel in diesem Viertelfinale findet eine Woche später am Samstag, 19. Februar um 17.30 Uhr im Eisstadion Hohenems statt. Das bessere Team in den beiden Spielen zieht dann eine Runde weiter und steht im Halbfinale der Ö-Eishockey Liga. MIMA