Ems-Hockey bändigte die Crocodiles

Der SC SAMINA Hohenems feierte zu Allerheiligen einen souveränen 5:1-Heimerfolg gegen die Kundl Crocodiles.

Wegen eines Flutlichtausfalls startete das Duell gegen die Crocodiles dabei mit einer Dreiviertelstunde Verspätung. Das Spiel begann dann flott und bereits in der vierten Minute schloss Martin Grabher-Meier einen schönen Alleingang zum 1:0 ab. Nur 58 Sekunden später erhöhte Johannes Hehle auf 2:0 für die Steinböcke. Die Tiroler in weiterer Folge mit gutem Spiel, doch in der Defensive ließ der HSC keine großen Torchancen zu und so erzielte Thomas Auer eineinhalb Minuten vor Drittelende noch das 3:0 für die Hausherren.