"Emotions" von forum alte musik in Sankt Gerold

Das 2. Konzert "La joie, l'amour et le désir", der Konzertreihe „Emotions“ findet am 29. April um 19:00 Uhr in der Kapuzinerkirche Feldkirch statt.

Werke von Joseph Bodin de Boismortier, John Loeillet, Johann Christoph Pepusch u.a. werden gespielt - über Freude, Übermut, Liebe, Begierde. Lauter überaus menschliche Gefühle, die an der Schwelle zum Wonnemonat Mai gern auch als Frühlingsgefühle bezeichnet werden. Viele große Dichter*innen haben diese Gefühle versucht zu umschreiben. Doch kann man sie auch ohne Worte ausdrücken?

Kann man mit den zarten Tönen der Blockflöte schmachten? Kann eine Oboe verliebt säuseln? Vermag die Musik Herzschmerz, Melancholie, Verlangen und nicht zuletzt das größte aller Gefühle - die Liebe - in uns zum Klingen zu bringen? Finden Sie es heraus.

Es spielen:

Barbara Nägele, Blockflöte

Ayelet Karni, Barockoboe und Blockflöte

Anna Hamberger, Barockcello