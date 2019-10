„Emotionen für Generationen“

Großes Interesse an der Ausstellungseröffnung in der Art-Galerie am Hofsteig.

Noch bis zum 7. Dezember präsentieren Werner und Carmen Böhler hochwertige Bilder und Skulpturen von bedeutenden internationalen und nationalen Künstlerinnen und Künstlern. Die Art-Galerie am Hofsteig in der Wolfurter Kirchstraße zählt zweifelsohne zu den bekanntesten und aktivsten Kunstplattformen in der Region. „Um mit unserer Kunst Emotionen für sämtliche Generationen zu wecken, haben wir dieses Mal bewusst ganz konträre Arbeiten wie etwa großformatige Öl-Bilder von Kilian Lipp oder Pop-Art-Werke von Michel Friess im Angebot“, freut sich Werner Böhler. „Wichtige und anerkannte Klassiker der Vorarlberger Kunstszene wie Eugen Jussel oder Hans Strobl runden unsere Herbstausstellung zudem ab.“

Persönlich und informativ