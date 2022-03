Emotionales Jubiläumskonzert für Geben für Leben

Günther Lutz feierte am Sonntag mit seinem Benefizkonzert das 30. Jubiläum.

Dornbirn. Das lange Warten und die Ausdauer haben sich gelohnt. Am vergangenen Sonntag konnte nun doch das verschobene Benefizkonzert von Günther Lutz stattfinden. Aus dem ursprünglich geplanten Weihnachtskonzert wurde so kurzerhand ein Frühlingskonzert, was die zahlreichen Besucherinnen und Besucher nicht minder begeisterte. Ganz im Gegenteil: „All der Aufwand hat sich gelohnt. Ich bin überglücklich, dass wir doch noch, vor allem in diesen herausfordernden Zeiten, ein so schönes Konzert auf die Bühne stellen konnten“, erklärte der mehr als erleichterte Konzertorganisator Günther Lutz.