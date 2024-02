Emotionale Reise ohne Worte für Klein und Groß

Bludenz. Am Freitag, 16. Februar verzauberte das Figurentheater GundBerg mit seinem Stück „Eine Geschichte in Weiß“ in der Remise Bludenz Klein und Groß.

Natascha Gundacker und Joachim Berger stehen seit zwanzig Jahren gemeinsam auf der Bühne und bringen Kinder zum Staunen und Strahlen. Mit dem Stück „Eine Geschichte in Weiß“, das trotz des Fehlens von Sprache keineswegs lautlos ist, sondern in reinem Weiß erstrahlt, zogen die beiden Künstler auf diskrete und gleichzeitig spannende Art und Weise die Kinder im Remise-Saal in ihren Bann. Ganz ohne Worte, aber voller Magie, wurden bei dem Figurenspiel vergangenen Freitag sowohl Jung als auch Alt begeistert. Die Kunstwerke, die das Kindertheater GundBerg erschafft, setzen stets auf die individuellen Erfahrungswerte und das emotionale Einfühlen des Publikums.

Das Kulturbüro in Bludenz organisiert das ganze Jahr über hochwertige Kinderveranstaltungen in der Remise Bludenz. Dank der Unterstützung von Sponsoren, allen voran die Sparkasse Bludenz als Hauptsponsor, können diese Veranstaltungen realisiert werden.

Weitere Kinderveranstaltungen im Frühjahr:

Kleinkinderkonzertreihe Pfiffikus: TRI TRA TRALLERLA

Dienstag, 12. März 2024 | 14 & 16 Uhr | Remise Bludenz

für Kinder von 0-3 Jahren | Dauer: 35 min. / anschließendes Ausprobieren der Instrumente

Eintritt: Kombiticket (1 Erw. + 1 Kind) € 16 | jedes weitere Kind € 6 | jeder weitere Erw. € 12,-

Kindertheater vom Theater Feuerblau: „Mutig wie ein Löwe“

Freitag, 26. April 2024 | 15 Uhr | Remise Bludenz

ab 4 Jahren | Dauer: ca. 40 min.

Eintritt: Erwachsene 10 € / Kinder 7 € | 1 € Ermäßigung mit Familienpass