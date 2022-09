Emotionale Momente beim Alpabtrieb

Am Samstag fand der traditionelle Alpabtrieb der Alpe Vergalden statt.

85 Tage verbrachten 50 Kühe und Rinder auf der Alpe Vergalden. „Wir hatten einen super Sommer“, so der Alpmeister Bertram Netzer. „In Vergalden regnet es durch die besondere geografische Lage viel öfters wie in anderen Regionen. Daher hatten wir immer genügend Weide“, erklärt er weiter. Auch das Alp Volk, u.a. Hauptsenn Daniel Mangeng, das Geschwisterpaar aus Bayern, Isabella und Thomas Zierer, Johannes Tschofen, Leonie Hinterbichler und Regina aus Oberbayern freuten sich sehr über einen gesunden und ohne Unfälle oder Schneefälle verlaufenen Alpsommer. Das traditionelle Fest durfte mit Live-Musik von der Familie Kraft sowie den Rätikon-Alphornbläsern zünftig gefeiert werden. Auch Weißküfermeister Jürgen Tschofen mit seinem Team präsentierte seine Handwerkskunst – Gedrechseltes aus Zirbelholz gedrechselt – und lud für ein Mitbringsel ein. Für das leibliche Wohl war auch bestens gesorgt. Die Tiere wurden von ihren Besitzern in ihre Stallungen nach Hause gefahren. EST