Emmebach-Renaturierung ausgezeichnet

Die Gemeinde Altach wurde für die Renaturierung des Emmebachs zu Vorarlbergs Neptun Wasserpreisgemeinde 2023 gekürt.

Altach . Auch in diesem Jahr wurden wiederum im Vorfeld des Internationalen Tages des Wassers am 22. März die besonderen wasserwirtschaftlichen Projekte des Landes mit dem Neptun-Wasserpreis ausgezeichnet.

Der Neptun-Wasserpreis verfolgt dabei das Ziel, verstärktes Bewusstsein für die Wichtigkeit der Ressource Wasser zu schaffen und innovative Ideen zum schonenden Umgang mit dem kostbaren Nass zu unterstützen. In der Kategorie Wassergemeinde ist dazu Altach mit dem Projekt Renaturierung des Emmebachs angetreten und konnte sich in Vorarlberg den ersten Platz sichern.

Die Arbeiten für die Renaturierung des Emmebachs starteten bereits im Jänner 2021, wobei zuvor in einem über ca. fünf Jahre dauernden Planungs- und Entwicklungsprozess eine Renaturierungsstrecke herausgearbeitet wurde, welche die Ökologie, den Hochwasserschutz und den Naherholungsraum für den Menschen optimal vereint. Die Preisträger der Neptun Wasserpreisgemeinde seien dabei Vorbilder im Umgang mit diesem kostbaren Gut, deren innovative und beispielhafte Projekte mit dem Preis auch gebührend gewürdigt und präsentiert werden sollen. Der zweite Platz ging an die Gemeinde Thüringen mit ihrem „Projekt Wasserversorgung“. Platz drei ging an die Gemeinde Bürs für das „Hochwasserschutzprojekt Alvier“. MIMA