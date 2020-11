Emily aus Lochau erneut in Musikvideo eines Superstars

Erst kürzlich war die Vorarlbergerin im Musikvideo von "Capital Bra" zu sehen - jetzt startet sie auch im Video "Ghetto Himmel Grau" von Rapper "Kollegah" sexy durch.

Über ihre Agentur "Amenda Models" bekommt die erst 22-Jährige immer wieder coole Aufträge, um in Musikvideos bekannter Stars mitzuwirken. So auch für den neuen Song "Ghetto Himmel Grau" von "Kollegah".

Doch auch mit so manch anderen Berühmheiten aus der deutschen Rapper-Szene hatte Emily schon Kontakt. So etwa mit "Samra", "Bonez MC ft. AK", "Capital Bra", "Capo" und "Jiggo". "Tatsächlich war ich jetzt schon öfters in Musikvideos zu sehen, im Moment ist das wegen der Corona-Pandemie natürlich etwas schwieriger. Allerdings kann ich verraten, dass es auch für das kommende Jahr schon mehrere Projekte gibt."

Schattenseiten des Modelbusiness

"Natürlich gibt es neben all den tollen Erfahrungen mit Stars auch Schattenseiten im Modelbusiness. Es ist schade, dass Berufe, die eher unkonventionell sind, in unserer Gesellschaft nach wie vor nicht respektiert werden. Nur weil sich jemand öffentlich freizügig zeigt, heißt das nicht, dass man keine Werte oder Respekt vor sich selbst hat. Alle predigen immer, Frauen sollten sich gegenseitig unterstützen, doch meistens sind das die ersten, die sich gegenseitig anfeinden - ziemlich schade. Ich hoffe, dass sich das in naher Zukunft ändert", so Emily abschließend.