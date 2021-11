EMA empfiehlt Kinder-Impfung: Das sagt Mückstein

Die europäische Arzneimittelbehörde hat am Donnerstag eine Empfehlung für die Corona-Impfung bei Kindern ab 5 Jahren abgegeben.

Am Donnerstag gab die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) eine Empfehlung für den Einsatz des Biontech-Impfstoffs bei Kindern ab 5 Jahren. Ausstehend ist noch die Zustimmung der Europäischen Kommission, dies gilt aber als Formsache. In Vorarlberg ist die Anmeldung für die Kinderimpfung ab sofort möglich, die ersten Termine sind am Freitagnachmittag.