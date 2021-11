Buchung für Kinderimpfung ab sofort möglich

Nach der Zulassung des Biontech-Impfstoffes für Kinder durch die EMA stehen die ersten Buchungstermine in Vorarlberg zur Verfügung.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat den CoV-Impfstoff von Biontech und Pfizer für Kinder ab fünf Jahren zugelassen. Vorarlberg ist darauf gut vorbereitet, informieren Landeshauptmann Markus Wallner und Landesrätin Martina Rüscher: „Ab sofort sind Anmeldungen unter www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft möglich.“ Geimpft wird in den Impfzentren Dornbirn und Nenzing, die ersten Termine finden Freitagnachmittag (26. November) statt - zwischen erster und zweiter Impfung liegen drei Wochen.

Die vorliegenden Impfdaten zeigen deutlich, dass vor allem bei den jüngeren Altersgruppen die Durchimpfungsrate noch deutlich erhöht werden muss. Landesrätin Rüscher verweist in diesem Zusammenhang auf die überdurchschnittlich hohen Fallzahlen in dieser Altergruppe hin: „In Vorarlberg sind rund 17 Prozent der Bevölkerung bis 15 Jahre alt. Derzeit kommen aber rund 33 Prozent aller Neuerkrankungen aus dieser Altersgruppe. Schwere Krankheitsverläufe und Long Covid Symptome sind prozentuell gesehen bei Kindern zwar selten, aber wenn die Gesamtzahl der Erkrankungen steigt, steigt auch diese Anzahl und jeder Fall ist einer zuviel.“

Schon 500 Vormerkungen

In Vorarlberg leben rund 30.000 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Bisher haben sich schon rund 500 Kinder zur Impfung vormerken lassen, die jetzt zur Impfung eingeladen werden. Diese werden in den Impfzentren in Dornbirn und Nenzing angeboten.