EM-Vorbereitung mit Hürden: ÖFB und Slowakai ohne ihre Stars

Vor dem EM-Jahr treffen Österreich und die Slowakei im Testspiel aufeinander, beide ohne ihre Abwehrchefs – ein entscheidender Test für beide Teams.

In einem spannenden Auftakt zum EM-Jahr treffen die Fußballnationalteams von Österreich und der Slowakei am Samstag um 18.00 Uhr in einem Testspiel aufeinander. Beide Mannschaften müssen dabei auf ihre verletzten Abwehrchefs verzichten. Während Österreichs Hoffnungen auf eine rasche Genesung von David Alaba ruhen, sieht es für Milan Skriniar von der Slowakei günstiger aus, rechtzeitig fit zu werden.

Defensive Stärken trotz Ausfällen

EM-Vorbereitung im Fokus

Mit dem EM-Turnier in Sicht, das im Sommer in Deutschland stattfindet, bereiten sich beide Teams intensiv vor. Die Slowakei, die sich zum dritten Mal in Folge qualifiziert hat, wird in der Gruppenphase auf Belgien, einen Play-off-Sieger und Rumänien treffen. Ein mögliches Aufeinandertreffen mit Österreich im Achtelfinale in Düsseldorf steht ebenfalls im Raum, sollten beide Teams als Gruppenzweite weiterkommen.