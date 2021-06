EM 2021: Österreich trifft auf Nordmazedonien

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda verzichtet zum EM-Auftakt am heutigen Sonntag in Bukarest gegen Nordmazedonien in der Startformation wie erwartet auf Marko Arnautovic.

Anstelle des 32-jährigen China-Legionärs beginnt wie in den vergangenen fünf ÖFB-Länderspielen im Sturmzentrum Sasa Kalajdzic. Auch Kapitän Julian Baumgartlinger sitzt vorerst auf der Ersatzbank. An seiner Stelle trägt erneut David Alaba die Kapitänsschleife.

Alaba dürfte auf dem Flügel beginnen, zumal Foda mit Xaver Schlager und Konrad Laimer noch zwei weitere zentrale defensive Mittelfeldspieler aufgeboten hat. Als Linksverteidiger ist Andreas Ulmer vorgesehen. Das Innenverteidiger-Duo bilden Aleksandar Dragovic und Martin Hinteregger. Aus dem 26-köpfigen EM-Aufgebot nicht in den Matchkader des ÖFB-Teams geschafft haben es die Verteidiger Marco Friedl und Stefan Posch sowie Offensivmann Karim Onisiwo.

Nordmazedonien beginnt mit exakt derselben Startelf wie beim überraschenden 2:1-Sieg in der WM-Qualifikation im März in Deutschland. Als Kapitän führt den EM-Debütanten Altstar Goran Pandev aufs Feld.

Aufstellung Österreich (taktische Formation offen): Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer - Laimer, X. Schlager - Baumgartner, Sabitzer, Alaba - Kalajdzic

Aufstellung Nordmazedonien (taktische Formation offen): Dimitrievski - S. Ristovski, Musliu, D. Velkovski - Nikolov, Elmas, Bardhi, Ademi, Alioski - Pandev, Trajkovski

