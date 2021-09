Elvis, Lauda und Tintifax im Messepark: Auf den Spuren von Clown Habakuk

Clown Habakuk ist Kult. Einige Puppen des "Pausen- und Zauberclowns" gibt es derzeit im Messepark in Dornbirn zu sehen.

Arminio Rothstein (* 25. Juli 1927 in Wien; † 1. Oktober 1994) kennt man hierzulande vor allem als Clown Habakuk. Kinder der 70er und 80er sind mit ihm aufgewachsen. Seine Puppen rund um Kasperl und Tintifax, Toby und Tobias und Helmi sind mittlerweile Kult. Einige der Figuren sind schon 50 Jahre alt, teilweise sogar älter. Eine Auswahl davon gibt es noch bis am 9. Oktober im Messepark in Dornbirn zu sehen. Comedykünstler Christian Mair aus Bludenz, auch bekannt als Oma Lilli, zeigt dort die Ausstellung "Habakuk mobil".