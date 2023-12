Elternverein lud zum Keksverkauf

Der Elternverein der Volksschule Rheindorf organisierte einen Keksverkauf zugunsten ihrer Schüler.

Lustenau Vanillekipferl, Cornflakes-Kekse, Mürbteigkekse, Linzeraugen – der Duft leckerer Weihnachtskekse stieg den zahlreich erschienenen Eltern beim diesjährigen Keksverkauf an der Volksschule Rheindorf in die Nase. Dort konnten sie vor dem ersten Adventwochenende mit ihren Keksdosen ausgestattet, selbstgemachte Kekse erwerben. „Wir haben den Preis ganz bewusst niedrig gehalten, damit auch wirklich jeder eine Vielzahl an verschiedenen Sorten kosten kann“, sagte Elternvereinsobfrau Stefanie Grabher. 100 Gramm selbstgemachte Kekse kosteten in der Volksschule Rheindorf lediglich einen Euro.

Alle machten mit

„Die Elternvertreter der 14 Klassen organisierten zwischen drei bis vier Mütter oder Väter, die für unseren Keksverkauf ihre Lieblingssorten backten“, so Stefanie Grabher. Das hat alles bestens funktioniert. Für den Keksverkauf am Donnerstagabend mussten die fleißigen Keksbäckerinnen und Bäcker ihre Sorten bei der Obfrau einige Tage zuvor zu Hause abgeben. Dort wurde alles gelagert und für den großen Verkauf an der Volksschule bereit gemacht. Und so kam ein überaus reichhaltiges Sortiment an Keksen zusammen, die vergangenen Donnerstag verkauft wurden. „Diese Aktion kommt bei den Eltern immer sehr gut an. Hier kann man sich Kekse kaufen und muss dann eventuell nicht mehr so viele selbst backen“, so Grabher.

Kränze binden und Zusammensein

In Sichtweite stellten die Elternvertreter der einzelnen Klassen eigene Adventskränze für die Klassen her. Tannenzweige wurden zurechtgeschnitten und zu einem Kranz gebunden, damit dann jede Klasse einen frischen und liebevoll hergestellten Kranz in der Klasse hat. „Dieses Jahr machen wir ein Schau-Kranzen, das kommt gut an“, so Grabher.

Großer Andrang