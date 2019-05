Elternberatung wieder im Tal?

Das Land Vorarlberg bietet mit der Connexia Elternberatung ein spezielles Angebot für Eltern von Säuglingen und Kleinkindern bis zum vierten Lebensjahr an.

Neben dem Wiegen und Messen des Kindes haben Eltern dabei auch die Möglichkeit, Fragen in Bezug auf Entwicklung, Ernährung, Pflege und vieles mehr im vertrauten Rahmen zu klären. Zudem bietet die Elternberatung die Möglichkeit, zu anderen Eltern zu knüpfen.

Nachdem die Nachfrage in Brand recht gering war, wurde dieses Angebot vor einigen Jahren eingestellt. Momentan haben Eltern die Möglichkeit, einmal wöchentlich die Elternberatung in Bürs aufzusuchen – diese findet jeweils montags, von 14 bis 15.30 Uhr im Sozialzentrum statt. Sofern ein Bedarf besteht, soll die Elternberatung künftig wieder einmal monatlich in Brand angeboten werden. Interessenten werden gebeten sich bei der Gemeinde Brand zu melden (Jasmin Minibek, T. 05559/309-18, E. jasmin.minibek@brand.at).