Ellgaß-Ersatz kommt aus Canada

Brigitta Pulins kommt zur Spielgemeinschaft Altach / Vorderland. Die in Toronto geborene Offensivallrounderin verbrachte die letzten zwei Wochen im Probetraining in Altach und absolvierte ebenso das Testspiel in München. Im Training als auch im Spiel wusste die 23-Jährige zu überzeugen. Pulins kann im Mittelfeld, auf dem Flügel als auch im Sturmzentrum eingesetzt werden. Die ungarisch-kanadische Offensivspielerin unterschreibt bis Sommer 2025, der Verein besitzt die Option auf eine weitere Saison.

Der Neuzugang der SPG absolvierte eine typische College-Laufbahn. Zunächst war sie in Texas für die Southern Methodist University (2018 – 2022) im Einsatz, im Anschluss spielte Brigitta ein Jahr lang in Florida für die Lynn University. Seit letztem Sommer versucht Pulins in Europa Fuß zu fassen: nach einem kurzzeitigen Trainingsarrangement in Schweden wird die Spielgemeinschaft Altach / Vorderland zur ersten fixen Station der Doppelstaatsbürgerin. Für das Geburtsland ihrer Eltern Ungarn durfte sie bereits in den Jugendnationalteams aufzeigen, letzten Sommer war sie auch Teil des A-Nationalkaders.