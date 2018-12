„Ella macht ganz tolle Fortschritte“

Brigitte Schoder ist für die Nenzinger Familie Moosbrugger ein „Weihnachtsengel“

Sehr wohltuend ist für sie die Unterstützung, die sie von verschiedenen Seiten erhält. Ein besonders schönes Beispiel ist der Einsatz von Brigitte Schoder von der Nenzinger „Billa-Filiale“. Durch einen Zeitungsartikel erfuhr sie von Ellas Schicksal und sofort war für sie klar: „Ich möchte hier helfen.“ Sie erzählte ihrer Chefin, Monika Larcher von ihrem Vorhaben. Allein heuer strickte die Ludescherin 120 Paar Socken, die bei „Billa“ gegen eine Spende abgegeben werden. „Heuer ist die Aktion noch größer geworden. Ich bekomme zudem auch Unterstützung von zwei Kundinnen, die die Aktion durch selbstgestrickte Mützen sowie umhäkelte Teelicht-Gläser ergänzt haben.“ Brigitte Schoder freut sich nach eigenen Aussagen „unglaublich, dass das Mädchen so gut entwickelt. Wenn ich Ellas Fortschritte sehe, ist es für mich auch eine Bestätigung, dass es richtig und wichtig ist, was ich tue.“ Über die Feiertage werden in der „Billa-Filiale“ in Nenzing noch eifrig Spenden gesammelt, Anfang Jänner wird die Summe dann an Claudia Moosbrugger übergeben. Ellas Mama ist sehr dankbar für diesen Einsatz: „So etwas gibt es nur beim Billa in Nenzing.“ Ein herzliches „Danke“ möchte sie auch all jenen aussprechen, die auf den Bericht in der Weihnachtsausgabe der „VN-Heimat“ im vergangenen Jahr gespendet haben. Dadurch konnten zwei Therapieblöcke finanziert werden.