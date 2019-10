ELKis laden zum zweiten Pferdespaß

Die beliebten Pferde-Kennenlerntage gehen am kommenden Wochenende in die zweite Runde.

Dornbirn. „Spiel und Spaß ums Pferd im Ebnit“ heißt es am 20. Oktober beim zweiten Termin der ELKI-Turner. Für die zweite Veranstaltung gibt es noch Restplätze und Andrea Pastor von den ELKI´s freut sich wieder auf zahlreiche pferdebegeisterte Kinder, die noch einmal die Möglichkeit haben unter Anleitung die sanftmütigen Islandpferde kennenzulernen, zu pflegen und zu reiten. „Reiten fördert die Gesundheit. Neben der aktiven Bewegung in der Natur wird durch den richtigen Sitz auf dem Pferd vor allem die Rücken- und Bauchmuskulatur beansprucht und damit verstärkt auftretenden Haltungsschwächen entgegengewirkt“, so Andrea Pastor zu einem der vielen positiven Aspekte, die der Reitsport bietet. Die „Pony-Kurse“ im Ebnit zählen zu den jährlichen Höhepunkten bei den ELKI´s und so freuen sich die Organisatoren noch einmal auf einen ganz besonderen und tierisch-vergnügten Tag im Ebnit.