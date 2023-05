Elisa Hämmerle hat die Olympische Spiele im Visier

Kunstturnerin Elisa Hämmerle war am Montag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Trotz Rückschlägen bei den Olympischen Spielen in Rio feierte die Vorarlberger Kunstturnerin Elisa Hämmerle ihr Debut 2021 in Tokio. Nun hat sie sich ein neues Ziel gesetzt: Paris 2024. Zusätzlich zum intensiven Trainingspensum absolviert 27-Jährige ein anspruchsvolles Praktikum beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) in Lausanne. Mit einem gut organisierten Zeitmanagement meistert sie ihre 40-Stunden-Arbeitswoche und bereitet sich gleichzeitig auf die nächsten Olympischen Spiele vor. In „Vorarlberg LIVE“ erzählte Hämmerle von ihrem harten Trainingsalltag, ihrer Arbeit beim IOC und ihrem nächsten Kapitel vom olympischen Traum.