Elisa Hämmerle schafft sensationell das Olympiaticket

Die Lustenauer Kunstturnerin Elisa Hämmerle mit perfekter Leistung bei der WM für die Olympiade 2020 in Tokio qualifiziert

Die Lustenauer Kunstturnerin Elisa Hämmerlehat ihr großes Ziel erreicht: Die 23-jährige seit einigen Monaten in Holland trainierenden Lustenauerin qualifizierte sich bei der Kunstturn-Weltmeisterschaft bereits fix für die Olympischen Spiele: „Ich bin riesig erleichtert, es fühlt sich fast unwirklich an, dass endlich einmal ein sportlicher Plan von mir voll aufgegangen ist.“

Neben den zwölf Ländern, die sich am Freitag und Samstag bei der WM in Stuttgart ihren Team-Quotenplatz sicherten, holte sich Hämmerle den 14. der ebenfalls vergebenen 20 Einzel-Mehrkampf-Startplätze für Tokio 2020. Ihre Olympia-Qualifikation gelang also letztendlich souverän und ungefährdet.