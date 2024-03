Elfmeter vergeben und viele Topchancen - Dornbirn verliert gegen Lafnitz

Die Rothosen haben gegen die Steirer die Niederlagenserie verlängert.

Ein vergebener Elfmeter von Kapitän William Rodrigues de Freitas (45.), Ausschluss von FC Dornbirn Trainer Roman Ellensohn wegen einer Unsportlichkeit und eine Vielzahl an guten Einschussmöglichkeiten ausgelassen, die Niederlagenserie von den Rothosen ging im Heimspiel gegen Lafnitz weiter. Die Steirer siegen mit 2:0 und haben die großen Abstiegssorgen der Dornbirner noch erhöht. In Dornbirn hat man sich den Auftakt ins Frühjahr mit einigen neuen Spielern und dem neuen Trainergespann wohl anders vorgestellt. Drei Spiele, drei Niederlagen und ein Torverhältnis von 1:7. Dornbirn droht nach mehreren Jahren Zweitligazugehörigkeit der Absturz in die VN.at Eliteliga. Auf den dreizehnten Horn beträgt der Rückstand von Dornbirn schon elf Zähler.