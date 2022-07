Elf Jahre Haft für Mord in Bürs

Der 59-Jährige, der am vergangenen Nationalfeiertag in Bürs seine Freundin erwürgt haben soll, ist am Montag in Feldkirch zu elf Jahren Gefängnis vururteilt worden.

Nach mehrstündiger Beratung kamen die Laienrichter zu der Entscheidung, dass der Angeklagte seine Freundin ermordete. Den Totschlag, also die Tötung in einem extremen Affekt, verneinten zumindest sieben der acht Laien. Die Strafe wurde gemeinsam mit den drei Berufsrichtern mit elf Jahren ausgemessen.

Mildernd waren vor allem die bisherige Unbescholtenheit und das Tatsachengeständnis. Den Hinterbliebenen wurden insgesamt 28.000 Euro zugesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.