Elektro-Sound und Lichtershow am Rüfikopf

Lech-Zürs-Tourismus lud zum Opening der Wintersaison.

Lech. Mit einem multmedialen Happening der Extraklasse startete das Skigebiet Lech-Zürs in die Wintersaison. Das zweitägige Festival namens „Fantastic Gondolas“, das von Projektleiter Udo Kapeller und Mitarbeitern von Lech-Zürs Tourismus in bewährter Manier organisiert wurde, begeisterte die hunderten Besucher restlos. In den 4 Gondeln der Lecher Rüfikopf-Seilbahnen sowie auf verschiedenen anderen Floors gaben sich internationale DJs abwechselnd ein Stelldichein, am Berg sorgten Lichtkünstler mit ihren Installationen in die verschneite Landschaft für imposante Impressionen.