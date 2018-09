EL: Heimsieg beschert Rapid perfekten Start

Rapid Wien feierte mit dem 2:0-Heimsieg gegen Spartak Moskau einen perfekten Start in die neue Europa League Saison. Derzeit läuft das Duell zwischen den beiden Red Bull Vereinen Leipzig und Salzburg.

Rapid jubelt über Heimsieg Für Rapid Wien startete die neue Europa League Saison mit dem Heimspiel gegen Spartak Moskau und ging dabei als leichter Außenseiter in die Partie. Die Heimstärke in den diesjährigen Spielen des Europacups (5 Siege in 5 Spielen) sollte aber dennoch das nötige Selbstvertrauen geben, um am heutigen Abend etwas mitzunehmen.

In der ersten Halbzeit entwickelte sich dann ein Spiel mit wenigen Höhepunkten. Die Hausherren aus Wien waren zwar das spielbestimmende Team, verpassten es jedoch, genügend Tempo in die Angriffe zu bringen und so zu wirklich guten Möglichkeiten zu kommen. Da die Gäste in den ersten 45 Minuten weitestgehend enttäuschten, ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Eigentor bringt Rapid in Front

In der zweiten Halbzeit dauerte es nicht lange, bis Rapid für die Bemühungen belohnt wurde. Nach einem Eckball wehrte Moskaus Torhüter Maksimenko einen Müldür-Kopfball direkt auf Timofeev ab, von welchem der Ball zum 1:0 ins Tor fiel (50.). Nur wenige Minuten später hatten die Rapidler Glück, als ein Fernando-Freistoß vom Lattenkreuz auf die Linie sprang. Die Partie war nun deutlich flotter, als noch vor der Pause und die Hausherren legten in der 68. Minute nach. Nach einer perfekten Vorlage von Schwab blieb Murg alleine vor dem Tor cool und sorgte für das 2:0.