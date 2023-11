Ekel-Alarm: Was Österreicher an öffentlichen WCs besonders grauslich finden

Öffentliche Toiletten sind für viele Menschen ein notwendiges Übel. Anlässlich des Welttoilettentags am 19. November wurden die Ergebnisse einer Umfrage zu öffentlichen WC-Anlagen veröffentlicht.

Öffentliche Toiletten in Österreich sorgen bei 57 Prozent der Österreicher für Ekel. Laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag von Hagleitner fühlen sich die Menschen unwohl wegen fehlender Hygiene, unangenehmen Fundstücken und mangelnder Ausstattung.

Berührungsängste

Toilettenbesuche in öffentlichen Räumen können schnell unangenehm werden. Die Befragten gaben an, regelmäßig Ekel zu empfinden, wenn sie solche Toiletten benutzen müssen. Die größte Scheu besteht dabei vor dem Kontakt mit verschiedenen Gegenständen. So finden die Befragten den Toilettensitz, die Toilettenbürste und die Türklinken besonders abstoßend.