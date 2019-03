Eisplatz Sanierung geht weiter

In den kommenden Wochen startet die zweite Modernisierungsetappe auf der Eisbahn Hohenems.

Hohenems . Nachdem erst kürzlich die Eröffnung der modernisierten Kunsteisbahn im Herrenried gefeiert wurde, startet in Kürze die zweite Sanierungsetappe.

Vor rund einem Jahr erfolgte dabei der Startschuß zur umfangreichen Sanierung des Eisplatzes im Herrenried. Neben einer neuen Bande erhielt die in die Jahre gekommene Anlage auch eine neue Beleuchtunganlage mit vier Flutlichtmasten, sowie eine modernere und deutlich hochwertigere Beschallungsanlage. Für die Mannschaften entstand nördlich ein neues Umkleidegebäude mit rund 330 m2 Nutzfläche, welches im Jänner auch von den Teams des SC Hohenems übernommen wurde.

Die Eissaison im Herrenried wurde erst kürzlich beendet, das Eis ist gerade abgetaut und schon starten die Arbeiten für die zweite Sanierungsetappe. Diese wird in den kommenden Wochen mit den Tiefgründungsarbeiten begonnen werden und in weiterer Folge erhält die längsseitige Stehtribüne eine Überdachung als Stahl-Holz-Konstruktion. Dazu werden die Geländer erneuert und der Eingangsbereich barrierefrei umgebaut. „Die Kosten sind in den bisher genannten Projektkosten von 2,4 Millionen Euro enthalten – die Fertigstellung ist für Herbst 2019 vorgesehen“, erklärt Bürgermeister Dieter Egger. MIMA