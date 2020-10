Eislaufspaß für Groß und Klein

Seit dieser Woche hat die Rheinhalle auch wieder für den beliebten Publikumseislauf geöffnet.

Seit dem vergangenen Wochenende haben nun wieder alle Eislauffans in Lustenau die Möglichkeit, bei jedem Wetter sich die Schlittschuhe anzuziehen und ihre Runden zu drehen. Eislaufbegeisterte können bis im Frühjahr des kommenden Jahres wieder ihrem Hobby in der modernen Rheinhalle nachgehen. Für den Publikumslauf hat die Halle täglich von 14 bis 16 Uhr, sowie von Dienstag bis Freitag von 9.30 bis 11.45 Uhr geöffnet. Dazu gibt es auch am Sonntag von 9 bis 11 Uhr die Möglichkeiten zum Schlittschuhlaufen und auch der Abendeislauf am Mittwoch von 20.15 bis 21.45 Uhr ist wieder im Programm.