Eislaufsaison ging mit 15.000stem Besucher zu Ende

Kurz vor Ende der Eislaufsaison auf der Rankler Gastra konnte der zehnjährige Elia Wieland als 15.000ster Besucher der Kunsteisbahn begrüßt werden. Der junge Rankweiler darf sich über eine Saisonkarte für die kommende Saison freuen.

Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall zeigt sich erfreut über die gelungene Eislaufsaison: „Gerade heuer war es uns ein Anliegen, der Bevölkerung dieses beliebte Freizeitangebot weiterhin zu ermöglichen. Vielen Dank an alle Beteiligten, die dies möglich gemacht haben“. Die Marktgemeinde Rankweil setzt sich laufend für den Erhalt und die Weiterführung der Kunsteisbahn ein: So wurden in den vergangenen Jahren rund 45.000 Euro in Sanierungsmaßnahmen investiert.