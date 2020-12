Eislaufplatz startet in neue Saison

Am Samstag, 19. Dezember 2020, öffnen sich ab 10.00 Uhr die Tore des Kunsteislaufplatzes auf der Gastra in Rankweil erstmals in dieser Saison für den Publikumslauf. Eine Beschränkung auf 180 Personen und eine Reihe an weiteren Maßnahmen sollen für ein sicheres Eislaufvergnügen sorgen.

Der Start in die neue Eislaufsaison in Rankweil erfolgt coronabedingt zwar etwas verspätet, die Freude bei den Verantwortlichen im Rathaus ist aber groß: „Wir sind sehr froh, dass wir auch heuer das Eislaufen als Freizeitspaß für Groß und Klein anbieten können. Grundvoraussetzung dafür ist die Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln“, appelliert Claudio Herburger vom Bürgerservice Rankweil an die Eigenverantwortung der Besucher*innen.

So ist etwa das Tragen eines Mund-Nasenschutzes Pflicht, zudem ist die Einhaltung des Mindestabstands von einem Meter vorgeschrieben – nicht nur auf dem Eis, sondern auch im Kassa- und Schlittschuhausgabe-Bereich sowie in den Umkleidekabinen. Bei der Benutzung von Fahrhilfen sind Handschuhe zu tragen, Gruppenbildung ist untersagt.



Online-Besucherzähler

Um ein Gedränge auf dem Eis zu vermeiden, dürfen sich außerdem maximal 180 Personen gleichzeitig auf dem Platz aufhalten. Die aktuelle Besucherzahl kann unter www.rankweil.at/eislaufplatz eingesehen werden. Auch die Öffnungszeiten und Eintrittspreise sowie die aktuellen COVID-19-Verhaltensregeln sind dort zu finden.

Öffnungszeiten Publikumslauf: